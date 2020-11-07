Almanya Bundesliga: Mainz 05 2-2 Schalke 04 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile Ozan Kabak'lı Schalke 04 kozlarını paylaştı.

Mavi-beyazlı takım karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 3 maçlık cezası sona eren Ozan Kabak, ilk 11 başladığı maçta yerini 81. dakikada Vedad Ibisevic'e bıraktı.

Mainz'ın gollerini 6'da penaltıdan Daniel Brosinski ve 42'de yine penaltıdan Mateta kaydetti. Schalke'nin golleri ise 36'da Mark Uth ve 82. dakikada Jerry St. Juste'un kendi kalesine attığı gol ile geldi.

50. dakikada Ozan Kabak topu kaleye yolladı ancak gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Schalke puanını 3 yaptı. Mainz ise ligdeki ilk puanını aldı.