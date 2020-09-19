Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. sahasında Augsburg'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:32
Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde ile Augsburg karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UNION BERLIN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Augsburg maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

UNION BERLIN - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin: Luthe, Friedrich, Knoche, Schlotterbeck, Trimmel, Gentner, Prömel, Schmiedebach, Gießelmann, Bülter, Teuchert, Gikiewicz

Augsburg: Iago, Gouweleeuw, Uduokhai, Framberger, Vargas, Khedira, Gruezo, Caligiuri, Niederlechner, Finnbogason

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