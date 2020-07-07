Claudio Pizarro 41 yaşında futbola veda etti!
Werder Bremen'de forma giyen 41 yaşındaki Claudio Pizarro emekli olduğunu açıkladı.
Werder Bremen'de top koşturan Perulu golcü Claudio Pizarro, 41 yaşında emekliliğini açıkladı.
Claudio Pizarro kariyeri boyunca 759 maça çıktı bu maçlarda 293 gol ve 113 asistin altına imzasını attı.
Pizarro daha önce Bayern Munih ve Chelsea gibi önemli kulüplerde de forma giymişti.
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