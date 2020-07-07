Claudio Pizarro 41 yaşında futbola veda etti! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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41 yaşında futbola veda etti!

Claudio Pizarro 41 yaşında futbola veda etti!

'de forma giyen 41 yaşındaki emekli olduğunu açıkladı.

'de top koşturan Perulu golcü , 41 yaşında emekliliğini açıkladı.

Claudio Pizarro kariyeri boyunca 759 maça çıktı bu maçlarda 293 gol ve 113 asistin altına imzasını attı.

Pizarro daha önce Bayern Munih ve gibi önemli kulüplerde de forma giymişti.

  1. 07.07.2020
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