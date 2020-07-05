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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!

Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Çek futbolcu Milan Baros futbolu bıraktı. Banik Ostrava takımında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu son maçına çıkarak kariyerini noktaladı. Çek yıldız maçın ardından duygusal anlar yaşadı...
5 Temmuz 2020 Pazar 22:41
Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!

Ülkesinin Banik Ostrava takımında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu Vitkovice Stadyumu`nda oynanan maç sonrası futbol kariyerine nokta koydu.

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Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!

Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!

Koronavirüs salgını dolayısıyla belirli sayıda stadyuma alınan taraftarlar Baros`a sevgi gösterisinde bulundu.

Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!
Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!
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