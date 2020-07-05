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Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Çek futbolcu Milan Baros futbolu bıraktı. Banik Ostrava takımında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu son maçına çıkarak kariyerini noktaladı. Çek yıldız maçın ardından duygusal anlar yaşadı...

5 Temmuz 2020 Pazar 22:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





