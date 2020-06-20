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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg Schalke'ye gol yağdırdı! Ozan Kabak...

ÖZET İZLE | 04 1-4

ÖZET İZLE | Schalke 04 1-4 Wolfsburg

Almanya 'nın 33. haftasında 04, evinde 'u ağırladı. Karşılaşma yeşil beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya 'nın 33. haftasında 04, Veltins-Arena'da 'u ağırladı. Karşılaşma, deplasman temsilcisinin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Wolfsburg'un golleri Daniel Ginczek 16', Weghorst 56', Mbabu 59' ve Victor 69'dan geldi.

Schalke'nin tek golü 70. dakikada Rabbi Matondo'dan geldi.

TÜRKLER 11'DEYDİ
Schalke 04'te Ozan Kabak 90 dakika forma giyerken, Levent Mercan 46. dakikada kenara alındı. Öte yandan Ahmed Kutucu da 65'te oyuna girdi.

Bu sonuçla Schalke 04, 39 puanla 11. sıraya geriledi. Wolfsburg ise 49 puanla 6. sırada kendine yer buldu ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.

Schalke 04 ligin son maçında Freiburg'a konuk olacak. Wolfsburg ise evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

SCHALKE 15 MAÇTIR 3 PUAN ALAMIYOR
Öte yandan Schalke 04, son galibiyetini Ocak 17'de oynadığı Gladbach maçında 2-0'lık skorla almıştı. Mavi beyazlılar geri kalan 15 maçta 9 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 19:16
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