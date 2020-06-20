Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Schalke 04, evinde Wolfsburg'u ağırladı. Karşılaşma yeşil beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena'da Wolfsburg'u ağırladı. Karşılaşma, deplasman temsilcisinin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Wolfsburg'un golleri Daniel Ginczek 16', Weghorst 56', Mbabu 59' ve Victor 69'dan geldi.
Schalke'nin tek golü 70. dakikada Rabbi Matondo'dan geldi.
TÜRKLER 11'DEYDİ
Schalke 04'te Ozan Kabak 90 dakika forma giyerken, Levent Mercan 46. dakikada kenara alındı. Öte yandan Ahmed Kutucu da 65'te oyuna girdi.
Bu sonuçla Schalke 04, 39 puanla 11. sıraya geriledi. Wolfsburg ise 49 puanla 6. sırada kendine yer buldu ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.
Schalke 04 ligin son maçında Freiburg'a konuk olacak. Wolfsburg ise evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.
SCHALKE 15 MAÇTIR 3 PUAN ALAMIYOR
Öte yandan Schalke 04, son galibiyetini Ocak 17'de oynadığı Gladbach maçında 2-0'lık skorla almıştı. Mavi beyazlılar geri kalan 15 maçta 9 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 19:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ÖZET İZLE | Schalke 04 1-4 Wolfsburg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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