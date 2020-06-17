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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Golden Boy adayları arasında milli yıldız da var!

adaları arasında da yer aldı

Golden Boy adaları arasında Ozan Kabak da yer aldı

İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport, her yıl 21 yaş altı en iyi futbolcuya verdiği () adaylarını duyurdu. 100 kişiden oluşan listede, 04 forması giyen milli futbolcu da yer aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan gazetesi Tuttosport, her yıl olduğu gibi bu sene de () ödülüne aday gösterilen 100 futbolcuyu duyurdu. 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen ve kullanıcı oylarıyla seçilen listede, Alman ekibi 04 forması giyen milli stoper da yer aldı.

Adaylar arasında Erling Haaland (Dortmund), Vinicius Junior (), Rodrygo (Real Madrid), Sandro Tonali (Brescia), Ansu Fati () ve Gabriel Martinelli () gibi yıldızlar da var.

2003 yılından beri verilen ödül için belirlenen adaylar arasında geçtiğimiz yıl 'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür de yer alıyordu. Golden Boy son olarak 'in Portekizli futbolcusu Joao Felix'e gitmişti. altyapısından yetişen Ozan Kabak, geleceğin önemli defans oyuncuları arasında gösteriliyor.


  1. 17.06.2020
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