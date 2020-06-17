Golden Boy adaları arasında Ozan Kabak da yer aldı

İtalyan gazetesi Tuttosport, her yıl olduğu gibi bu sene de Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterilen 100 futbolcuyu duyurdu. 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen ve kullanıcı oylarıyla seçilen listede, Alman ekibi Schalke 04 forması giyen milli stoper Ozan Kabak da yer aldı.

Adaylar arasında Erling Haaland (Dortmund), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Sandro Tonali (Brescia), Ansu Fati (Barcelona) ve Gabriel Martinelli (Arsenal) gibi yıldızlar da var.

2003 yılından beri verilen ödül için belirlenen adaylar arasında geçtiğimiz yıl Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür de yer alıyordu. Golden Boy son olarak Atletico Madrid'in Portekizli futbolcusu Joao Felix'e gitmişti. Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, geleceğin önemli defans oyuncuları arasında gösteriliyor.



