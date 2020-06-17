Golden Boy adaları arasında Ozan Kabak da yer aldı
İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport, her yıl 21 yaş altı en iyi futbolcuya verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) adaylarını duyurdu. 100 kişiden oluşan listede, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak da yer aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalyan gazetesi Tuttosport, her yıl olduğu gibi bu sene de Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterilen 100 futbolcuyu duyurdu. 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen ve kullanıcı oylarıyla seçilen listede, Alman ekibi Schalke 04 forması giyen milli stoper Ozan Kabak da yer aldı.
Adaylar arasında Erling Haaland (Dortmund), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Sandro Tonali (Brescia), Ansu Fati (Barcelona) ve Gabriel Martinelli (Arsenal) gibi yıldızlar da var.
2003 yılından beri verilen ödül için belirlenen adaylar arasında geçtiğimiz yıl Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür de yer alıyordu. Golden Boy son olarak Atletico Madrid'in Portekizli futbolcusu Joao Felix'e gitmişti. Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, geleceğin önemli defans oyuncuları arasında gösteriliyor.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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