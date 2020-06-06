Bundesliga'da heyecan devam ediyor! RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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'da heyecan devam ediyor! - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Bundesliga'da heyecan devam ediyor! RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

'nın 30. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden sahasında 'u konuk ediyor. Maçla ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leipzig ile , 'nın 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele öncesi Leipzig, 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 19 puanlı Paderborn ise ligin son sırasında yer alıyor. Ev sahibi ekipte Konate ve Poulsen karşılaşmada forma giyemeyecek. Ampadu'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Eksik oyuncunun bulunmadığı Paderborn'da ise Holtmann, Kilian ve Schonlau'nun durumları şüpheli.

RB LEİPZİG-PADERBORN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Laimer, Angelino, Olmo, Schick, Werner

Paderborn: Zingerle, Drager, Hünemeier, Strohdiek, Collins, Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei, Srbeny, Mamba

RB LEİPZİG-PADERBORN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

-Paderborn maçı bugün saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 06.06.2020
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