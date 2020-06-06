Bundesliga'da heyecan devam ediyor! RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Bundesliga'nın 30. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden RB Leipzig sahasında Paderborn'u konuk ediyor. Maçla ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Leipzig ile Paderborn, Bundesliga'nın 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele öncesi Leipzig, 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 19 puanlı Paderborn ise ligin son sırasında yer alıyor. Ev sahibi ekipte Konate ve Poulsen karşılaşmada forma giyemeyecek. Ampadu'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Eksik oyuncunun bulunmadığı Paderborn'da ise Holtmann, Kilian ve Schonlau'nun durumları şüpheli.
RB LEİPZİG-PADERBORN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Laimer, Angelino, Olmo, Schick, Werner
Paderborn: Zingerle, Drager, Hünemeier, Strohdiek, Collins, Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei, Srbeny, Mamba
RB LEİPZİG-PADERBORN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
RB Leipzig-Paderborn maçı bugün saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
- 06.06.2020
- Bundesliga'da heyecan devam ediyor! RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bundesliga'da heyecan devam ediyor! RB Leipzig-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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