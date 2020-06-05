Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 30. haftasında Freiburg evinde ligin güçlü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Heyecan dolu maçla ilgili futbolseverler araştırma yapmaya başladı. Peki, Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 30. haftası Freiburg - Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle başlıyor. Mage Solar Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Freiburg evinde ligin formda takımlarından biri olan Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Freiburg 38 puanla 8. sırada bulunurken, 56 puanlı Mönchengladbach ise 4. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Borussia Mönchengladbach 4-2'lik skorla kazanmıştı. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Manuel Gulde karşılaşmada yer alamayacak. Janik Haberer ile Yoric Ravet'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH EKSİK YARIŞACAK
Konuk ekipte Breel Embolo, Fabian Johnson, Tobias Strobl ve Denis Zakaria sakatlık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.
FREİBURG-BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Freiburg: Schwolow, Schmid, Lienhart, Heintz, Günter, Grifo, Koch, Höfler, Höler, Petersen, Waldschmidt
Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram - Plea
FREİBURG-BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Freiburg Borussia Mönchengladbach maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
- 05.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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