CANLI | Borussia Mönchengladbach - Union Berlin
Almanya Bundesliga'da heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından karşılaşmalar seyircisiz ve üst düzey hijyen önlemleriyle oynanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Mönchengladbach sahasında Union Berlin'i konuk ediyor... Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı sürüyor. 29. hafta müsabakaları devam ederken pazar gününün ilk karşılaşması Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin arasında oynanıyor.
CANLI SKOR
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 3 Florian Neuhaus 17' Marcus Thuram 41' 59'
UNION BERLIN - 1 Sebastian Andersson 50'
(2. yarı oynanıyor)
İLK 11'LER;
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Neuhaus, Hermann, Stindl, Thuram, Plea.
UNION BERLIN: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Igvartsen, Bülter, Andersson
THURAM, GEORGE FLOYD'U UNUTMADI
Mönchengladbachlı futbolcu Marcus Thuram, geçtiğimiz günlerde Amerikan polisinin şüpheli sıfatıyla gözaltına alırken boğarak öldürdüğü siyahi George Floyd'u unutmadı ve attığı gol sonrasında diz çöktü.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
*Mönchengladbach Bundesliga'da karşı karşıya geldiği 52 takımdan yalnızca Union Berlin'i mağlup edemedi.
*Union Berlin, Mönchengladbach ile oynadığı son iki maçı kazandı.
*Union Berlin'in golcüsü Sebastian Andersson, Bundesliga 2'de geçtiğimiz sezon 12 gol atmıştı, yıldız futbolcu bu sezon 28 hafta itibarıyla 11 gole ulaştı.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 17:51
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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