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31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga CANLI | Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

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CANLI | Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

'da heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından karşılaşmalar seyircisiz ve üst düzey hijyen önlemleriyle oynanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Mönchengladbach sahasında Union 'i konuk ediyor... Mücadeleyi haberimizden olarak takip edebilirsiniz.

'da futbol heyecanı sürüyor. 29. hafta müsabakaları devam ederken pazar gününün ilk karşılaşması ile Union arasında oynanıyor.

CANLI SKOR

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 3 Florian Neuhaus 17' Marcus Thuram 41' 59'

UNION BERLIN - 1 Sebastian Andersson 50'

(2. yarı oynanıyor)

İLK 11'LER;

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Neuhaus, Hermann, Stindl, Thuram, Plea.

UNION BERLIN: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Igvartsen, Bülter, Andersson

THURAM, GEORGE FLOYD'U UNUTMADI

Mönchengladbachlı futbolcu Marcus Thuram, geçtiğimiz günlerde Amerikan polisinin şüpheli sıfatıyla gözaltına alırken boğarak öldürdüğü siyahi George Floyd'u unutmadı ve attığı gol sonrasında diz çöktü.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

*Mönchengladbach 'da karşı karşıya geldiği 52 takımdan yalnızca Union Berlin'i mağlup edemedi.

*Union Berlin, Mönchengladbach ile oynadığı son iki maçı kazandı.

*Union Berlin'in golcüsü Sebastian Andersson, Bundesliga 2'de geçtiğimiz sezon 12 gol atmıştı, yıldız futbolcu bu sezon 28 hafta itibarıyla 11 gole ulaştı.

  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 17:51
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