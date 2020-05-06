Son dakika: Bundesliga için karar belli oldu!
Alınan son dakika bilgisine göre, Almanya Hükümeti, Bundesliga'nın mayısın ikinci haftasından sonra karşılaşmaların başlamasına izin verdiği öğrenildi.
Almanya'da virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında hükümetten futbola vize çıktı. Futbol Federasyonu, liglerin resmi başlangıç tarihini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturacak. Bundesliga 15 Mayıs veya 22 Mayıs'ta yeniden başlayacak. 8 Mart'tan itibaren duran ligde karşılaşmalara 26'ncı haftadan itibaren devam edilecek.
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 16:41
- Son dakika: Bundesliga için karar belli oldu!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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