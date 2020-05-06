Son dakika: Bundesliga için karar belli oldu! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bundesliga için karar belli oldu! İzin...

Son dakika: için karar belli oldu!

Son dakika: Bundesliga için karar belli oldu!

Alınan son dakika bilgisine göre, Hükümeti, 'nın mayısın ikinci haftasından sonra karşılaşmaların başlamasına izin verdiği öğrenildi.

'da virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında hükümetten futbola vize çıktı. Futbol Federasyonu, liglerin resmi başlangıç tarihini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturacak. 15 Mayıs veya 22 Mayıs'ta yeniden başlayacak. 8 Mart'tan itibaren duran ligde karşılaşmalara 26'ncı haftadan itibaren devam edilecek.

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 16:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Bundesliga için karar belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA