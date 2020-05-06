Son dakika: Bundesliga için karar belli oldu!

Almanya'da virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında hükümetten futbola vize çıktı. Futbol Federasyonu, liglerin resmi başlangıç tarihini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturacak. Bundesliga 15 Mayıs veya 22 Mayıs'ta yeniden başlayacak. 8 Mart'tan itibaren duran ligde karşılaşmalara 26'ncı haftadan itibaren devam edilecek.