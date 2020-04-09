Hertha Berlin Bruno Labbadia'yı açıkladı!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Bruno Labbadia oldu. 54 yaşındaki teknik adam Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu.
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Bruno Labbadia ismi ön plana çıkmıştı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertli takıma Labbadia'dan kötü haber geldi. Deneyimli teknik adam Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'le sözleşme imzaladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Labbadia'nın pazartesi gününden itibaren idmanlara çıkacağı ve takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacağı belirtildi.
Açıklamada, Labbadia'ya antrenörler Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in eşlik edeceği kaydedildi.
Hertha Berlin'in yöneticilerinden Michael Preetz, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Bundesliga'yı iyi bilen Labbadia'nın daha önce görev yaptığı kulüplerde takıma istikrar getirebileceğini ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdiğini belirtti.
Labbadia, Bundesliga'da daha önce Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg takımlarını çalıştırmıştı.
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