Hertha Berlin Bruno Labbadia'yı açıkladı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Almanya Bundesliga F.Bahçe'nin gündemindeydi! Labbadia imzayı attı

'yı açıkladı!

Hertha Berlin Bruno Labbadia'yı açıkladı!

(Bundesliga) takımlarından 'in yeni teknik direktörü oldu. 54 yaşındaki teknik adam ekiplerinden 'nin de gündeminde yer alıyordu.

arayışlarına devam eden 'de ismi ön plana çıkmıştı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertli takıma Labbadia'dan kötü haber geldi. Deneyimli teknik adam ekiplerinden 'le sözleşme imzaladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Labbadia'nın pazartesi gününden itibaren idmanlara çıkacağı ve takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Labbadia'ya antrenörler Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in eşlik edeceği kaydedildi.

Hertha Berlin'in yöneticilerinden Michael Preetz, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Bundesliga'yı iyi bilen Labbadia'nın daha önce görev yaptığı kulüplerde takıma istikrar getirebileceğini ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdiğini belirtti.

Labbadia, Bundesliga'da daha önce , Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg takımlarını çalıştırmıştı.

  1. 09.04.2020
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