Deniz Aytekin rakip tanımadı!
Almanya Bundesliga'da görev yapan hakemlerden Deniz Aytekin, sahadaki başarısını konsol oyununda da gösterdi.
Almanya Bundesliga'da görev yapan hakemlerden Deniz Aytekin, sahadaki başarısını konsol oyununda da gösterdi. 41 yaşındaki hakem, Borussia Mönchengladbach forması giyen Jonas Hofmann ile FIFA 20'de kozlarını paylaştı. İkilinin mücadelesini taraftarlar, sosyal medyadan da takip ederken, Aytekin mücadeleyi 2-1 kazandı.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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