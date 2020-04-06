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06 Nisan 2020, Pazartesi
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rakip tanımadı!

Deniz Aytekin rakip tanımadı!

'da görev yapan hakemlerden , sahadaki başarısını konsol oyununda da gösterdi.

Almanya Bundesliga'da görev yapan hakemlerden , sahadaki başarısını konsol oyununda da gösterdi. 41 yaşındaki hakem, forması giyen Jonas Hofmann ile 20'de kozlarını paylaştı. İkilinin mücadelesini taraftarlar, sosyal medyadan da takip ederken, Aytekin mücadeleyi 2-1 kazandı.

  1. 6.4.2020
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