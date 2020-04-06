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06 Nisan 2020, Pazartesi
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''Corona virüsü aşısı sonbahara hazır''

''Corona virüsü aşısı sonbahara hazır''

İlaç şirketi sahibi olan ’ın sahibi , corona virüsü müjdesini verdi: Umduğum gibi her şey yolunda ilerlerse sonbaharda önemli sayıda doz elimizde hazır olacak.

Alman takımlarından 'ın sahibi olan , corona virüsüyle mücadelenin yaşandığı bugünlerde önemli bir açıklama yaptı. İlaç şirketi sahibi de olan Hopp, "Her şey sorunsuz devam ederse aşı sonbaharda hazır olacak. Ancak gelişmeler sıklıkla hesaplanamayan şeylerden etkilenebiliyor. Bu da işi komplike ve daha masraflı hale getiriyor. Ayrıca yaşanabilecek teknik problemler bu çok karmaşık süreçte mümkün. Sonrasında da piyasaya çıkmadan önce yapılacak incelemelerde hızlı bir şekilde kullanılmasına engel olabilecek bir unsur olabilir" dedi. HOPP, sözlerine şöyle devam etti: "Yine de eğer umduğum gibi her şey normal yolunda ilerlerse sonbaharda önemli sayıda bir doz elimizde kullanıma hazır olacak. Sonrasında tabii ki bugünden yarına dünyadaki 8 milyar insanı aşılayamayız. Tüm dünyaya milyarlarca aşı sunabilmek için bunun üretim tesisinin hazırlanması gerekiyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bu projeyi hızlandırmak istiyor. Bu bağlamda projenin kapsamının genişlemesi için bize 80 milyon euro'ya kadar kullanabileceğimiz bir kaynak sağladı. Buna rağmen süreç iki yılı alabilir ama şu andaki imkanlarımızla yüz milyonlarca doz aşı üretebileceğiz."

  1. 6.4.2020
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