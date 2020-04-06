''Corona virüsü aşısı sonbahara hazır''
İlaç şirketi sahibi olan Hoffenheim’ın sahibi Dietmar Hopp, corona virüsü müjdesini verdi: Umduğum gibi her şey yolunda ilerlerse sonbaharda önemli sayıda doz elimizde hazır olacak.
Alman takımlarından Hoffenheim'ın sahibi olan Dietmar Hopp, corona virüsüyle mücadelenin yaşandığı bugünlerde önemli bir açıklama yaptı. İlaç şirketi sahibi de olan Hopp, "Her şey sorunsuz devam ederse aşı sonbaharda hazır olacak. Ancak gelişmeler sıklıkla hesaplanamayan şeylerden etkilenebiliyor. Bu da işi komplike ve daha masraflı hale getiriyor. Ayrıca yaşanabilecek teknik problemler bu çok karmaşık süreçte mümkün. Sonrasında da piyasaya çıkmadan önce yapılacak incelemelerde hızlı bir şekilde kullanılmasına engel olabilecek bir unsur olabilir" dedi. HOPP, sözlerine şöyle devam etti: "Yine de eğer umduğum gibi her şey normal yolunda ilerlerse sonbaharda önemli sayıda bir doz elimizde kullanıma hazır olacak. Sonrasında tabii ki bugünden yarına dünyadaki 8 milyar insanı aşılayamayız. Tüm dünyaya milyarlarca aşı sunabilmek için bunun üretim tesisinin hazırlanması gerekiyor. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bu projeyi hızlandırmak istiyor. Bu bağlamda projenin kapsamının genişlemesi için bize 80 milyon euro'ya kadar kullanabileceğimiz bir kaynak sağladı. Buna rağmen süreç iki yılı alabilir ama şu andaki imkanlarımızla yüz milyonlarca doz aşı üretebileceğiz."
- 6.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
''Corona virüsü aşısı sonbahara hazır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.