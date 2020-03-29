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29 Mart 2020, Pazar
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Cömert Reus

Cömert Reus

Dortmund'un Alman yıldızı, küçük ve orta ölçekli işletmelere 500 bin Euro bağışladı.

'da koronavirüs yardımları hız kesmeden sürüyor. Lewandowski ve eşinin 1 milyon euro'luk bağışının ardından bu kez 'tan alkışlanacak bir hareket geldi. Dortmund'un yıldızı, yerel girişimcilere sahip çıktı. Eşi Scarlett ile Dortmund bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmelere 500 bin euro'luk bağış yaptı. Dortmund da dijital bir maç organize etmiş ve gelirini stadyum çevresindeki küçük işletmelere vermişti.
  1. 29.3.2020
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