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24 Mart 2020, Salı
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Bundesliga için flaş talep! 'a kadar...

Bundesliga için flaş talep! 30 Nisan'a kadar...

Almanya Kulüpler Birliği (DFL), 31 Mart tarihinde yapılacak durum toplantısı öncesinde Bundesliga ve 2. Bundesliga'nın tarihine kadar ertelenme önerisinde bulunacağını açıkladı.

DFL Başkanlık Kurulu, koronavirüs sebebiyle ilk etapta 2 Nisan'a kadar askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin 'a kadar ertelenmesini tavsiye edeceğini bildirdi.

DFL tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapma adına bugün video konferans yoluyla bir görüşme yapıldığı, burada da salgına karşı bütün senaryoların ele alındığı belirtildi.

Bunların da hafta içinde geliştirilerek üyeler toplantısında gündeme geleceği ve 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması önerisinde bulunulacağı aktarıldı.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 21:57
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