Bundesliga için flaş talep! 30 Nisan'a kadar...
Almanya Kulüpler Birliği (DFL), 31 Mart tarihinde yapılacak durum toplantısı öncesinde Bundesliga ve 2. Bundesliga'nın 30 Nisan tarihine kadar ertelenme önerisinde bulunacağını açıkladı.
DFL Başkanlık Kurulu, koronavirüs sebebiyle ilk etapta 2 Nisan'a kadar askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar ertelenmesini tavsiye edeceğini bildirdi.
DFL tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapma adına bugün video konferans yoluyla bir görüşme yapıldığı, burada da salgına karşı bütün senaryoların ele alındığı belirtildi.
Bunların da hafta içinde geliştirilerek üyeler toplantısında gündeme geleceği ve 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması önerisinde bulunulacağı aktarıldı.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 21:57
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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