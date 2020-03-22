Paderborn'un yıldızı Luca Kilian corona virüsü yendi: Emin olun yakalanmak istemezsiniz - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Corona virüsü yenen genç futbolcu zor günleri anlattı! "Emin olun..."

'un yıldızı Luca Kilian corona virüsü yendi: Emin olun yakalanmak istemezsiniz

Paderborn'un yıldızı Luca Kilian corona virüsü yendi: Emin olun yakalanmak istemezsiniz

ekiplerinden 'da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Luca Kilian'ın corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan genç futbolcu açıklamalarda bulundu. Kilian, "Korona kesinlikle normal bir grip değil. Kendimi mental olarak hazırlamak için çok az zamanım oldu. Emin olun ki bu virüse yakalanmak istemezsiniz. Ayrıca herkese uyarıları dikkate alın diyorum." ifadelerini kullandı.

ekiplerinden 'da corona virüs testi pozitif çıkan 20 yaşındaki defans oyuncusu Luca Kilian, 10 günün ardından sağlığına kavuşmaya başladığını söyledi ve yaşadığı zor günleri anlattı.

İşte Kilian'ın açıklamaları:

Sağlığımda çok önemli bir iyileşme var. Virüs uzaklaşıyor. 10 Mart'ta boğazımda hafif bir kaşıntı başladı, ciddi bir öksürük yoktu. Bir gün sonra bir baş ağrısı başladı ama idmanlara devam ettim.

12 Mart günü ateşim yükselmeye başladı ve doğruca doktora gittim. O da test istedi. Bir gün sonra, çok şiddetli hastalık başladı. Ateşim yükseldi, titreme başladı. Hayatımda ilk kez bir hastalıktan böylesine korktum. 4 gün sonra ateşim düşmeye başladı ve her gün daha iyi hissetmeye başladım.

Corona kesinlikle normal bir grip değil. Kendimi mental olarak hazırlamak için çok az zamanım oldu. En kötüsü olup hastalığa yakalandığında, korku seni sarmaya başlıyor. Her geçen gün daha kötü hissettiğinde de bu korku aryıyor. Şu anda tekrar vücudumun normal çalıştığını hissetmeye başladım.

"EMİN OLUN YAKALANMAK İSTEMEZSİNİZ"

10 gün sonra sağlığına kavuştuğunu belirten Kilian, "Emin olun ki bu virüse yakalanmak istemezsiniz. Ayrıca herkese uyarıları dikkate alın diyorum.

"BİRKAÇ HAFTA EVDEN ÇIKMAYIN"

Doktorları dinleyin. Sosyal mesafenizi koruyun. Hijyen uyarılarına uyun. Birkaç hafta evinizden çıkmayın. Başka türlü bu virüsü kontrol altına alma şansı yok.

Ben bir sporcuyum, fit durumdayım ve bu virüsle savaşırken çok zor zamanlar geçirdim. Ciddi hastalığı olan insanlar, hayatını tehlikeye atacak bir virüsle karşı karşıya.

  1. 22.03.2020
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