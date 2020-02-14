Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt | ÖZET İZLE
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u Piszczek, Sancho, Haaland ve Guerreiro'nun golleriyle 4-0 mağlup etti. Haaland, Bundesliga'da çıktığı ilk 5 maçta 8 gole ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelirken, ev sahibi sarı-siyahlılar rakibini 4-0'la bozguna uğrattı.
Ev sahibi Borussia Dortmund, 33. dakikada Lukas Piszczek'in golüyle 1-0 önde kapattı.
49'da Jadon Sancho farkı ikiye çıkarıp Dortmund'u rahatlattı.
Sezonun flaş golcüsü Erling Haaland 54'te sahne alarak skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Norveçli santrfor Bundesliga'da çıktığı ilk 5 maçta 8 gole ulaşarak tarihte bunu başaran ilk futbolcu oldu.
Maçın skorunu belirleyen gol ise 74. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi: 4-0.
Dortmund bu sonuçla puanını 42'ye çıkarıp maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmandı. Frankfurt ise 28 puanda kaldı.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 14:19
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