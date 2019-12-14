Bayern Münih iki hafta sonra sahadan galip ayrıldı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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iki hafta sonra sahadan galip ayrıldı

Bayern Münih iki hafta sonra sahadan galip ayrıldı

'nde (Bundesliga) , sahasında 'i 6-1 yendi. Son iki haftada ve 'a karşı oynadığı müsabakalardan mağlup ayrılan Bayern Münih, böylelikle 2 hafta aradan sonra yeniden 3 puanın sahibi oldu ve puanını 27'ye çıkardı.

, Bundesliga'nın 15. haftasında Allianz Arena'da 'i konuk etti.

Werder Bremen'in 24. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih, 45. dakikada Philippe Coutinho ve 45+4. dakikada 'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibi, 63 ve 78. dakikalarda Coutinho, 72. dakikada Lewandowski ve 75. dakikada ile 4 gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Werder Bremen ise 14 puanda kaldı.

BORUSSİA DORTMUND 3 PUANI 4 GOLLE ALDI

, deplasmanda 'i 4-0 yendi.

Sarı-siyahlıların gollerini 32. dakikada , 66. dakikada Jadon Sancho, 69. dakikada ve 84. dakikada Nico Schulz kaydetti.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 29'a çıkarırken, Mainz 05 15 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Hertha sahasında Freiburg'u 1-0, Köln de evinde 'i 2-0 yenerken, ligin iki yeni takımı Paderborn ile Union Berlin'i karşı karşıya getiren mücadele 1-1 sona erdi.

  1. 14.12.2019
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