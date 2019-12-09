Borussia Dortmund'da Axel Witsel ilk yarıyı kapattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Belçikalı futbolcu Axel Witsel, ilk yarıyı kapattı. Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Witsel'in evinde talihsiz bir şekilde düştüğü ve yüzünden yaralandığı belirtildi. Belçikalı futbolcunun 2019 yılında kalan maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.
Orta saha oyuncusunun bir hastanenin ağız ve yüz cerrahi bölümünde başarılı bir ameliyat geçirdiği aktarılan açıklamada, hastaneden taburcu edilen Witsel'in iyileşme sürecinde olduğu kaydedildi.
Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Witsel, Bundesliga'da da Mainz 05, Leipzig ve Hoffenheim müsabakalarında forma giyemeyecek.
- 10.12.2019
- 2020 model Galatasaray ve resmi açıklama! Yılbaşında gidecekler sonrası Fenerbahçe'ye transfer çalımı...
- Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim...
- Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...
- Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif
- İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!
-
3 puan 2 asist 3 çakmak
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık sağlam bir ön liberoya ihtiyaç var bu takımın öncelikle ONAZİ denenmeli yeterli katkı alınamıyorsa bir transferle bu sorun giterilmeli
-
Neşeli idman
Toplam 1
Yorum
baksoy PARMAK herkes üzerine koyarken sen gittikçe geriliyorsun biraz kendine çeki düzen ver ?
-
İnfial yarattı!
Toplam 1
Yorum
gs inşallah emre çolak gelir..
Borussia Dortmund'da Axel Witsel ilk yarıyı kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.