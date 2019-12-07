MAÇ SONUCU | Mönchengladbach 2 - 1 Bayern Münih - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | Mönchengladbach 2 - 1

MAÇ SONUCU | Mönchengladbach 2 - 1 Bayern Münih

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasındaki dev maçta , deplasmanda Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadelenin 2. yarısı nefes kesti ve Gladbach karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 49. dakikada Ivan Perisic ile öne geçerken, Mönchengladbach'ın cevabı 60. dakikada Bensebaini ile geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda 90+2. dakikada topun başına gelen Bensebaini, ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. Bayern Münih'te , penaltı pozisyonunda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Mönchengladbach 31 puana yükselerek, RB Leipzig'in önünde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Bayern Münih ise geçtiğimiz haftadaki Leverkusen yenilgisinin ardından bir kez şoku yaşadı ve 24 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih evinde ile karşılaşacakken, Mönchengladbach ise deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak.

ALMANYA LİGİ'NDE OYNANAN DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI:

Augsburg 2 - 1 Mainz 05
Freiburg 1 - 0 Wolfsburg
5 - 0
RB Leipzig 3 - 1 Hoffenheim

  1. 07.12.2019
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