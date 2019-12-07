MAÇ SONUCU | Mönchengladbach 2 - 1 Bayern Münih
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasındaki dev maçta Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadelenin 2. yarısı nefes kesti ve Gladbach karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Bayern Münih 49. dakikada Ivan Perisic ile öne geçerken, Mönchengladbach'ın cevabı 60. dakikada Bensebaini ile geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda 90+2. dakikada topun başına gelen Bensebaini, ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. Bayern Münih'te Javi Martinez, penaltı pozisyonunda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Mönchengladbach 31 puana yükselerek, RB Leipzig'in önünde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Bayern Münih ise geçtiğimiz haftadaki Leverkusen yenilgisinin ardından bir kez şoku yaşadı ve 24 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen ile karşılaşacakken, Mönchengladbach ise deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak.
ALMANYA LİGİ'NDE OYNANAN DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI:
Augsburg 2 - 1 Mainz 05
Freiburg 1 - 0 Wolfsburg
Borussia Dortmund 5 - 0 Fortuna Düsseldorf
RB Leipzig 3 - 1 Hoffenheim
- 07.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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