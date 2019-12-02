Almanya'da Ozan Kabak fırtınası! En iyi 11'de - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Almanya'da fırtınası! En iyi 11'de

Almanya'da Ozan Kabak fırtınası! En iyi 11'de

Alman ekibi 04'te forma giyen , ile oynadıkları maçta yaptığı asistle Bundesliga'da haftanın 11'ine seçildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga'da 04'ün sahasında 'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen , maçı bir assitle tamamlamıştı. Milli futbolcu ayrıca gösterdiği performansla Alman futbolseverlerin de büyük beğenisini kazanmıştı.

Ülkede yayın yapan Kicker, belirlediği haftanın 11'inde Ozan Kabak'a da yer verdi. Genç stoper ayrıca haftanın oyuncusu unvanına da layık görüldü.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligin başlarında forma şansı bulamayan milli yıldız, son haftalarda attığı goller, yaptığı asistler ve başarılı defansif müdahaleleri ile dikkat çekiyor.


  1. 02.12.2019
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