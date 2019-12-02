Almanya'da Ozan Kabak fırtınası! En iyi 11'de

Almanya Bundesliga'da Schalke 04'ün sahasında Union Berlin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen Ozan Kabak, maçı bir assitle tamamlamıştı. Milli futbolcu ayrıca gösterdiği performansla Alman futbolseverlerin de büyük beğenisini kazanmıştı.

Ülkede yayın yapan Kicker, belirlediği haftanın 11'inde Ozan Kabak'a da yer verdi. Genç stoper ayrıca haftanın oyuncusu unvanına da layık görüldü.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligin başlarında forma şansı bulamayan milli yıldız, son haftalarda attığı goller, yaptığı asistler ve başarılı defansif müdahaleleri ile dikkat çekiyor.



