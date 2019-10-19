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19 Ekim 2019, Cumartesi
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tek golle galip geldi

Borussia Dortmund tek golle galip geldi

'nın 8. haftasında , sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde ile aynı grupta yer alan 'ı 1-0 mağlup etti.

, Bundesliga'nın 8. haftasında 'ta UEFA Avrupa Ligi'nde ile aynı grupta bulunan 'ı konuk etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-siyahlılar 58. dakikada 'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Böylelikle Borussia Dortmund puanını 15'e çıkarırken, Borussia Mönchengladbach 16 puanda kaldı.

  1. 19.10.2019
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