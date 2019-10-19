Borussia Dortmund tek golle galip geldi
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup etti.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 8. haftasında Signal Iduna Park'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-siyahlılar 58. dakikada Marco Reus'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.
Böylelikle Borussia Dortmund puanını 15'e çıkarırken, Borussia Mönchengladbach 16 puanda kaldı.
- 19.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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