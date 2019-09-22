MAÇ SONUCU Borussia Mönchengladbach 2-1 Fortuna Düsseldorf ÖZET
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Borussia Mönchengladbach, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Fortuna Düsseldorf'u 2-1 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 2-1 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Park'ta Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fortuna Düsseldorf, 6. dakikada Kasim Adams'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen maçta Borussia Mönchengladbach, 74. ve 87. dakikalarda Marcus Thuram ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, müsabakada 90 dakika forma giydi.
Borussia Mönchengladbach, aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan Fortuna Düsseldorf 4 puanda kaldı.
- 22.09.2019
- Güncelleme: 22.09.2019 20:52
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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