MAÇ SONUCU Borussia Mönchengladbach 2-1 Fortuna Düsseldorf ÖZET - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU 2-1 ÖZET

MAÇ SONUCU Borussia Mönchengladbach 2-1 Fortuna Düsseldorf ÖZET

'in J Grubu'ndaki rakiplerinden , 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında 'u 2-1 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) , sahasında 'u 2-1 yendi.

'nde ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Park'ta Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fortuna Düsseldorf, 6. dakikada Kasim Adams'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta Borussia Mönchengladbach, 74. ve 87. dakikalarda Marcus Thuram ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular ve , müsabakada 90 dakika forma giydi.

Borussia Mönchengladbach, aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan Fortuna Düsseldorf 4 puanda kaldı.

  1. 22.09.2019
  2. Güncelleme: 22.09.2019 20:52
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