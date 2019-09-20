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20 Eylül 2019, Cuma
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04 sahasında 'i yendi

Schalke 04 sahasında Mainz 05'i yendi

'i sahasında 2-1 mağlup eden 04'ün ilk golünü Türk kökenli futbolcu attı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 04, sahasında 'i 2-1 yendi.

Schalke 04, Bundesliga'nın 5. haftanın açılış maçında Veltins Arena'da Mainz 05'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 36. dakikada Türk kökenli futbolcu 'ın attığı golle Schalke 04'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mainz 05'in 75. dakikada Karim Onisiwo'nun topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladığı maçta, ev sahibi ekip 89. dakikada Amine Harit ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Suat Serdar 60. dakikada yerini Mark Uth'a bıraktı.

Mavi-beyazlıların diğer Türk kökenli oyuncusu Ahmed Kutucu 81. dakikada oyuna dahil olurken, milli futbolcu Ozan Kabak yedek kulübesinde görev bekledi.

Schalke 04, puanını 10 çıkardı. Mainz 05 ise 3 puanda kaldı.

  1. 21.09.2019
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