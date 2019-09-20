Schalke 04 sahasında Mainz 05'i yendi

Mainz 05'i sahasında 2-1 mağlup eden Schalke 04'ün ilk golünü Türk kökenli futbolcu Suat Serdar attı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.
Schalke 04, Bundesliga'nın 5. haftanın açılış maçında Veltins Arena'da Mainz 05'i konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 36. dakikada Türk kökenli futbolcu Suat Serdar'ın attığı golle Schalke 04'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Mainz 05'in 75. dakikada Karim Onisiwo'nun topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladığı maçta, ev sahibi ekip 89. dakikada Amine Harit ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Suat Serdar 60. dakikada yerini Mark Uth'a bıraktı.
Mavi-beyazlıların diğer Türk kökenli oyuncusu Ahmed Kutucu 81. dakikada oyuna dahil olurken, milli futbolcu Ozan Kabak yedek kulübesinde görev bekledi.
Schalke 04, puanını 10 çıkardı. Mainz 05 ise 3 puanda kaldı.
- 21.09.2019
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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