Chelsea 1-2 Liverpool

İngiltere liginin zirvesindeki Liverpool, Chelsea'yi 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
Ligin 6. haftasının kapanış maçında Chelsea, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Liverpool'u ağırladı. Alexander-Arnold'ın 14 ve Firmino'nun 30. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazanan Liverpool, galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Chelsea'nin golünü, 71. dakikada Kante kaydetti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Wolverhampton, Crystal Palace deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Dendoncker'ın 46. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düşen Wolverhampton, Jota'nın 90+5'inci dakikada kaydettiği golle bir puanı kurtardı.
West Ham United, konuk ettiği Manchester United'ı Yarmolenko'nun 44 ve Cresswell'in 84. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup etti. United'ın forvet oyuncusu Rashford, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 61. dakikada sahayı terk etti.
Arsenal da seyircisi önünde oynadığı Aston Villa maçını, 1-0 geride girdiği 41. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazandı. Londra ekibinin golleri, 59. dakikada Pepe (penaltıdan), 81. dakikada Chambers ve 84. dakikada Aubameyang'dan geldi.
Puanını 18'e çıkaran Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. 11 puana ulaşan Arsenal 4. sıraya yükselirken, 8'er puanlı takımlardan Manchester United 8, Chelsea 11. sırada yer aldı.
Henüz galibiyeti bulunmayan Wolverhampton ise 4 puanla 19. sıradaki yerini korudu.
- 22.09.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Chelsea 1-2 Liverpool haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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