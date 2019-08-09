Almanya'da sahte kimlikli futbolcu tartışması

Hamburg'da forma giyen 21 yaşındaki Bakery Jatta isimli futbolcu hakkında, Alman polisi tarafından 'sahte kimlik' taşıdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Alman basınından yer alan haberlere göre ülkeye 2015 yılında mülteci olarak gelen Gambiyalı futbolcu, kayıt esnasında dokümanları değiştirerek adını ve yaşı hakkında yanlış bilgilendirmede bulundu.

Yetkilileri şüpheye düşüren ilk olayın, Gambiya Milli Takımı antrenörünün oyuncunun adını Daffeh olarak telaffuz etmesiyle başladığı bildirildi. Oyuncunun doğum tarihinin ise kaydedildiği gibi 1998 değil, 1995 olduğu ifade edildi.

Jatta'nın kulübü Hamburg ise iddiaların temelsiz olduğunu savundu ve oyuncuya destek çıktı. Kulüp yetkilileri oyuncunun lisansı konusunda endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.

2016'da Hamburg'la sözleşme imzalayan Gambiyalı futbolcu, takımıyla çıktığı 47 karşılaşmada 5 gol kaydetti.



