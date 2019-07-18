Leipzig Nkunku'yu transfer etti
Alman ekibi Leipzig, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de forma giyen 21 yaşındaki Christopher Nkunku'yu renklerine bağladı. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris Saint-Germian takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Fransız futbolcu, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.
Nkunku, Paris Saint-Germain'de tüm kulvarlarda 78 maça çıktı ve 11 gol attı.
?? 3. Sommer-Neuzugang: Christopher #Nkunku wechselt zu #RBLeipzig! ??— RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 18, 2019
Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt von @PSG_inside zu #RBL und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Der Franzose wird die Nummer 18 tragen.
Alle Infos ?? https://t.co/JAzqXpTSBx pic.twitter.com/Mi94MzpSxI
- 18.07.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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