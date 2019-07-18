Leipzig Nkunku'yu transfer etti - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Leipzig Nkunku'yu transfer etti

Leipzig Nkunku'yu etti

Leipzig Nkunku'yu transfer etti

Alman ekibi Leipzig, Fransız temsilcisi Saint-Germain'de forma giyen 21 yaşındaki 'yu renklerine bağladı. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Fransız futbolcu 'yu etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'nın Saint-Germian takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Fransız futbolcu, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Nkunku, Paris Saint-Germain'de tüm kulvarlarda 78 maça çıktı ve 11 gol attı.

  1. 18.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Leipzig Nkunku'yu transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN