Sampdoria Trezeguet için teklifini sundu - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Trezeguet için teklifini sundu

Sampdoria Trezeguet için teklifini sundu

forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet'nin talipleri artıyor. Son olarak İtalyan ekibi 'nın yıldız futbolcu için 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nın yıldız oyuncusu Trezeguet'ye ve 'dan sonra İtalyan ekibi da talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi, Mısırlı futbolcu için 10 milyon Euro'luk teklifini Kasımpaşa'ya sundu. ekibinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken, Sampdoria'nın 'de oynamak isteyen Trezeguet'yi ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu için kulübü geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 15 milyon Euro'dan az teklifleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti. Trezeguet'nin sözleşmesi 2021'de sona eriyor.


  1. 18.07.2019
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