Sampdoria Trezeguet için teklifini sundu

Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Trezeguet'ye Galatasaray ve Aston Villa'dan sonra İtalyan ekibi Sampdoria da talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi, Mısırlı futbolcu için 10 milyon Euro'luk teklifini Kasımpaşa'ya sundu. İstanbul ekibinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken, Sampdoria'nın Premier Lig'de oynamak isteyen Trezeguet'yi ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu için kulübü geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 15 milyon Euro'dan az teklifleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti. Trezeguet'nin sözleşmesi 2021'de sona eriyor.



