Sampdoria Trezeguet için teklifini sundu
Kasımpaşa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet'nin talipleri artıyor. Son olarak İtalyan ekibi Sampdoria'nın yıldız futbolcu için 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Trezeguet'ye Galatasaray ve Aston Villa'dan sonra İtalyan ekibi Sampdoria da talip oldu.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi, Mısırlı futbolcu için 10 milyon Euro'luk teklifini Kasımpaşa'ya sundu. İstanbul ekibinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken, Sampdoria'nın Premier Lig'de oynamak isteyen Trezeguet'yi ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.
24 yaşındaki oyuncu için kulübü geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 15 milyon Euro'dan az teklifleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti. Trezeguet'nin sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
- 18.07.2019
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Toplam 2
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austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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