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18 Temmuz 2019, Perşembe
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De Ligt'i kadrosuna kattı

Juventus De Ligt'i kadrosuna kattı

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken İtalyan ekibi , 'ta yıldızı parlayan genç defans oyuncusu Matthijs De Ligt'i kadrosuna kattı. Kulüp bu için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kuliüp son olarak forması giyen genç defans oyuncusu Matthijs De Ligt'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

'nın da listesinde bulunan De Ligt'i renklerine bağlayan Juventus bu transfer için temsilcisine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Yıldız futbolcuyla da 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Özellikle bu sezon Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında önemli rol oynayan ve performansı büyük beğeni toplayan 19 yaşındakki De Ligt, dev kulüpleri peşinden koşturuyordu.

  1. 18.07.2019
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