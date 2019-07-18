Juventus De Ligt'i kadrosuna kattı

İtalya Serie A takımlarından Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kuliüp son olarak Ajax forması giyen genç defans oyuncusu Matthijs De Ligt'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Barcelona'nın da transfer listesinde bulunan De Ligt'i renklerine bağlayan Juventus bu transfer için Hollanda temsilcisine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Yıldız futbolcuyla da 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Özellikle bu sezon Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında önemli rol oynayan ve performansı büyük beğeni toplayan 19 yaşındakki De Ligt, dev kulüpleri peşinden koşturuyordu.