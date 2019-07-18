Juventus De Ligt'i kadrosuna kattı
Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken İtalyan ekibi Juventus, Ajax'ta yıldızı parlayan genç defans oyuncusu Matthijs De Ligt'i kadrosuna kattı. Kulüp bu transfer için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kuliüp son olarak Ajax forması giyen genç defans oyuncusu Matthijs De Ligt'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Barcelona'nın da transfer listesinde bulunan De Ligt'i renklerine bağlayan Juventus bu transfer için Hollanda temsilcisine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Yıldız futbolcuyla da 5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Özellikle bu sezon Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında önemli rol oynayan ve performansı büyük beğeni toplayan 19 yaşındakki De Ligt, dev kulüpleri peşinden koşturuyordu.
?? LIGHTS ?? | Matthijs de Ligt è ufficialmente bianconero! https://t.co/vqrukMxB9I ??#TURNDELIGTON #LiveAhead pic.twitter.com/a7L41UQ7li— JuventusFC (@juventusfc) July 18, 2019
- 18.07.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
Juventus De Ligt'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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