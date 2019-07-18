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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Inter'den çılgın teklif

Inter'den çılgın teklif

İtalyan ekibi Inter, için bir kez daha ’ın kapısını çaldı, tam 85 milyon euro’luk teklif yaptı. Inter'in bir önceki teklifi 65 milyon euro'ydu.

İddialı bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen , uzun süredir listesinde yer alan 'dan vazgeçmiyor. forması giyen golcü futbolcu için daha önce yaptığı 65 milyon euro'luk teklife olumsuz yanıt alan İtalyan ekibi, bu kez fiyatı artırdı. Sky Sport'ta yer alan haberde; İnter'in İngiliz ekibine son teklifini 85 milyon euro olarak yaptığı belirtildi. Haberde İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun şu sözlerine de yer verildi: "Lukaku için Manchester United ile görüşme gerçekleştirdik. İki önemli kulübün yaptığı resmi bir görüşmeydi. Kısa süre içinde neler olacağını göreceğiz. İki kulübün de menfaatleri doğrultusunda bir anlaşma olacak" diye konuştu.

  1. 18.7.2019
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