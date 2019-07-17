Merih Demiral'dan bir transfer daha!
Juventus, yılın en çarpıcı transferlerinden birine imza atarak Ajax'tan De Ligt'i kadrosuna kattı. Bu transferin ardından Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın Milan'a kiralanabileceği belirtildi.
MILAN, MERİH DEMİRAL'A SICAK BAKIYOR
Milan'ın da Dejan Lovren ve Matija Nastasic için yaptığı transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Merih Demiral'a sıcak baktığı belirtildi.
SASSUOLO'DAN İZİN ALMASI GEREKİYOR
Ancak Merih transferinde Juventus'un önce Sassuolo'dan izin alması gerekiyor. Juventus'un Sassuolo ile yaptığı sözleşmede İtalya'da başka bir takıma transfer görüşmesinde önceliğin Sassuolo'ya verileceği yazılıyordu.
Merih Demiral'ı transfer eden Juventus, ardından Ajax'ın genç kaptanı De Ligt konusunda da anlaştı ve Hollandalı futbolcuyu 75 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. De Ligt ile birlikte Juventus savunma hattında Bonucci ve Chiellini gibi isimler de bulunuyor.
- 17.07.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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