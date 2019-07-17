Merih Demiral'dan bir transfer daha! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Merih Demiral'dan bir transfer daha!

'dan bir daha!

Merih Demiral'dan bir transfer daha!

, yılın en çarpıcı transferlerinden birine imza atarak Ajax'tan De Ligt'i kadrosuna kattı. Bu transferin ardından Sassuolo'dan Juventus'a olan 'ın Milan'a kiralanabileceği belirtildi.

'un 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Sassuolo'dan ettiği Milli futbolcu için 'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan RAI Sport'un haberine göre Juventus, Türk stoperi daha çok forma şansı bulabilmesi için Milan'a kiralamak istiyor.

MILAN, MERİH DEMİRAL'A SICAK BAKIYOR

Milan'ın da Dejan Lovren ve Matija Nastasic için yaptığı transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Merih Demiral'a sıcak baktığı belirtildi.

SASSUOLO'DAN İZİN ALMASI GEREKİYOR

Ancak Merih transferinde Juventus'un önce Sassuolo'dan izin alması gerekiyor. Juventus'un Sassuolo ile yaptığı sözleşmede İtalya'da başka bir takıma transfer görüşmesinde önceliğin Sassuolo'ya verileceği yazılıyordu.

Merih Demiral'ı transfer eden Juventus, ardından Ajax'ın genç kaptanı De Ligt konusunda da anlaştı ve Hollandalı futbolcuyu 75 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. De Ligt ile birlikte Juventus savunma hattında Bonucci ve Chiellini gibi isimler de bulunuyor.
  1. 17.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merih Demiral'dan bir transfer daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN