Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Eljif Elmas açıklaması!
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas'ın transferi hakkında açıklama yaptı. Laurentiis, Fenerbahçe'nin genç oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştıklarını belirtti.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas konusunda anlaşmanın tamamlandığını ve genç orta saha oyuncusunun bu hafta takıma dahil olacağını ifade etti.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas transferiyle ilgili İtalya basınına açıklamalarda bulundu. Makedon orta saha için anlaşmanın tamamlandığını ifade eden De Laurentiis, bu hafta içinde Eljif Elmas'ın Napoli'nin kadrosuna katılacağını belirtti.
- 16.07.2019
- Güncelleme: 16.07.2019 23:08
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Eljif Elmas açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.