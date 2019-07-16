Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Eljif Elmas açıklaması!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas konusunda anlaşmanın tamamlandığını ve genç orta saha oyuncusunun bu hafta takıma dahil olacağını ifade etti.



Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas transferiyle ilgili İtalya basınına açıklamalarda bulundu. Makedon orta saha için anlaşmanın tamamlandığını ifade eden De Laurentiis, bu hafta içinde Eljif Elmas'ın Napoli'nin kadrosuna katılacağını belirtti.