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16 Temmuz 2019, Salı
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Başkanı De 'ten açıklaması!

Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Eljif Elmas açıklaması!

Başkanı Aurelio De , 'ın transferi hakkında açıklama yaptı. Laurentiis, 'nin genç oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Başkanı Aurelio De , konusunda anlaşmanın tamamlandığını ve genç orta saha oyuncusunun bu hafta takıma dahil olacağını ifade etti.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas transferiyle ilgili basınına açıklamalarda bulundu. Makedon orta saha için anlaşmanın tamamlandığını ifade eden De Laurentiis, bu hafta içinde Eljif Elmas'ın Napoli'nin kadrosuna katılacağını belirtti.

  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 23:08
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