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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Deniz Türüç ve Mert Çetin Fenerbahçe'ye doğru

’nın taarruzu sürüyor. Sarı-lacivertliler, ’dan kanat oyuncusu ve ’nden savunmacı için kulüpleriyle anlaştı.

Hüsranla geçen sezonun ardından bu yıl şampiyonluktan başka hiçbir unvanı kabul etmeyen , transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler kadrosunu iki yerli yıldızla daha donatmaya hazırlanıyor. Hedefteki isimler ve . Kariyerini 'da sürdüren 26 yaşındaki hücum oyuncusu Deniz için girişimler son aşamaya geldi. 4 sezonluk Kayserispor kariyerinin ardından bir sıçrama yapmak isteyen Deniz, sarı-lacivertli kulüpte oynamaya sıcak bakıyor.

YILDIZI ÇABUK PARLADI
Sarı-lacivertlilerin istediği tek oyuncu Deniz Türüç değil. Bu sezon formasıyla müthiş maçlar çıkan Mert Çetin transferinde de sona yaklaşıldı. 22 yaşındaki savunmacı için Gençlerbirliği ile yaptığı pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. Mert de kariyerine çubuklu formayla sürdürmek istediğini yönetimine iletti. Fenerbahçe'nin bu iki transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. Yönetim böylece 'a geniş rotasyonlu bir kadro teslim edecek.

  1. 17.7.2019
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