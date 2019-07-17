Deniz Türüç ve Mert Çetin Fenerbahçe'ye doğru
Kanarya’nın taarruzu sürüyor. Sarı-lacivertliler, Kayserispor’dan kanat oyuncusu Deniz Türüç ve Gençlerbirliği’nden savunmacı Mert Çetin için kulüpleriyle anlaştı.
Hüsranla geçen sezonun ardından bu yıl şampiyonluktan başka hiçbir unvanı kabul etmeyen Fenerbahçe, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler kadrosunu iki yerli yıldızla daha donatmaya hazırlanıyor. Hedefteki isimler Deniz Türüç ve Mert Çetin. Kariyerini Kayserispor'da sürdüren 26 yaşındaki hücum oyuncusu Deniz için girişimler son aşamaya geldi. 4 sezonluk Kayserispor kariyerinin ardından bir sıçrama yapmak isteyen Deniz, sarı-lacivertli kulüpte oynamaya sıcak bakıyor.
YILDIZI ÇABUK PARLADI
Sarı-lacivertlilerin istediği tek oyuncu Deniz Türüç değil. Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla müthiş maçlar çıkan Mert Çetin transferinde de sona yaklaşıldı. Kanarya 22 yaşındaki savunmacı için Gençlerbirliği ile yaptığı pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. Mert de kariyerine çubuklu formayla sürdürmek istediğini yönetimine iletti. Fenerbahçe'nin bu iki transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. Yönetim böylece Ersun Yanal'a geniş rotasyonlu bir kadro teslim edecek.
- 17.7.2019
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mehmet olmamış
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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