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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Rodrigues'ten Al-Ittihad yorumu

Rodrigues'ten Al-Ittihad yorumu

'nin Garry Rodrigues transferi Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz'i şaşırttı. Quawaiz "Al-İttihad onu 10 milyon euro'ya almıştı şimdi bedelsiz veriyor.

'nin Garry Rodrigues transferi Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz'i şaşırttı. Quawaiz "Al-İttihad onu 10 milyon euro'ya almıştı şimdi bedelsiz veriyor. Hem de maaşının yüzde 60'ını karşılayarak. Bu ilginç" dedi.

ILGAZ ANILDI
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından , vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı. 1967-68 sezonunda Ilgaz döneminde Kanarya, lig şampiyonluğu, kupa, Kupası, ve 'nı kazanmıştı.

  1. 17.7.2019
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