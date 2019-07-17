Rodrigues'ten Al-Ittihad yorumu

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz'i şaşırttı. Quawaiz "Al-İttihad onu 10 milyon euro'ya almıştı şimdi bedelsiz veriyor. Hem de maaşının yüzde 60'ını karşılayarak. Bu ilginç" dedi.

ILGAZ ANILDI

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı. 1967-68 sezonunda Ilgaz döneminde Kanarya, lig şampiyonluğu, kupa, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.