Rodrigues'ten Al-Ittihad yorumu
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz'i şaşırttı. Quawaiz "Al-İttihad onu 10 milyon euro'ya almıştı şimdi bedelsiz veriyor.
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz'i şaşırttı. Quawaiz "Al-İttihad onu 10 milyon euro'ya almıştı şimdi bedelsiz veriyor. Hem de maaşının yüzde 60'ını karşılayarak. Bu ilginç" dedi.
ILGAZ ANILDI
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı. 1967-68 sezonunda Ilgaz döneminde Kanarya, lig şampiyonluğu, kupa, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.
- 17.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Rodrigues'ten Al-Ittihad yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.