Süper Lig'den haberler (17.07.2019)

SADAEV İLE PAZDAN ANKARAGÜCÜ'NDE

Başkent ekibi iki transfer birden yaptı. Geçtiğimiz ocak ayında gelen Michal Pazdan 2, Zaur Sadaev 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki Polonyalı stoper Pazdan, çıktığı 14 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıştı. Pazdan, "Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Şimdi daha iyisini yapacağız" dedi. Sarı-lacivertlilerde Rus santrfor Zaur Sadaev ise sadece 7 maça çıkmıştı.

URUGUAYLI GÖZ-GÖZ'E

Göztepe'de Galatasaraylı Ömer Bayram'ın kadroya katılacağı iddia edilirken yeni bir isim gündeme geldi. Menajerler aracılığıyla Uruguaylı sol bek Facundo Bonifazi Castro'nun Göz- Göz'e önerildiği kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ülkesinde Racing Club de Montevideo takımında forma giydi.

YILDIRIM İLE ÇINAR'A KESİK

Merkez Hakem Kurulu, 2019-20 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Üst klasman hakem sayısı 43'e çıkarılırken, uzun süredir Süper Lig'de görev yapan Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev verilmedi. 47 yaşındaki Yıldırım'ın kariyerinde 343, 43 yaşındaki Çınar'ın 247 maçı vardı.

VİLLAFANEZ'DEN 1.8 MİLYON

Alanyaspor'da flaş ayrılık... Akdeniz ekibi Arjantinli yıldızı Lucas Villafanez'i 1 milyon 800 bin dolar'a Meksika ekibi Monarcas Morelia'ya sattı. Turuncu-lacivertilerin ödemeyi 3 taksit şeklinde alacağı öğrenildi. Oyuncu Alanya'da 51 maç yaptı.

GAZİŞEHİR'DE İKİ AYRILIK

Süper Lig'e yükselen Gazişehir'de Rıdvan Şimşek ile Erhan Çelenk veda etti. Geçen sezon 30 maçta görev yapan Çelenk, "Karşılıklı anlaşarak ayrıldık" dedi. 22 maça çıkan Şimşek ise "Süper Lig sözümüzü tuttuğumuz için mutluyuz" diye yazdı.

SÜPER LİG'DE KURA GÜNÜ

TFF, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekimini bugün saat 21.00'de yapıyor. TFF'nin Riva tesislerindeki organizasyona 18 kulübün temsilcileri katılacak. Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise yarın aynı yer ve saatte gerçekleşecek.

ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİ TÜRKİYE

Başakşehir'in Senegalli'si Demba Ba, Türkiye'ye övgü yağdırdı. 34 yaşındaki santrfor, "Müslümanım ve böyle bir ülkede oynamaktan, yaşamaktan, dolayı çok mutluyum" dedi. Ba, "Bazı hocalar oruç tutmayı yasaklıyor, Fransa'da kapalı insanlar sözlü taciz ediliyor. Türkiye ise özgürlükler ülkesi" diye konuştu.

KAYSERİSPOR'DA ŞOK SAKATLIKLAR

Kayseri idmanında kaleci Eray İşcan ile forvet Artem Kravets çarpıştı. İki futbolcu hastaneye götürülürken kötü haberler arka arkaya geldi. 27'lik kalecinin kaval kemiğini kırıldığı ve 5-6 ay olmayacağı belirtildi. 30'luk Ukraynalı golcünün ise köprücük kemiğinde hasar olduğu ve 4-6 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

YILDIRIM İLE ÇINAR'A KESİK

Merkez Hakem Kurulu, 2019-20 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Üst klasman hakem sayısı 43'e çıkarılırken, uzun süredir Süper Lig'de görev yapan Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev verilmedi. 47 yaşındaki Yıldırım'ın kariyerinde 343, 43 yaşındaki Çınar'ın 247 maçı vardı.