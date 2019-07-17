Konoplyanka bitti
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Son olarak, Almanlar’ın iddiası güne damga vurdu. Bild, Fenerbahçe’nin Ukraynalı ile anlaştığını yazarken, Schalke’yle de pazarlıklarının sürdüğünü duyurdu.
Bu sezon listesinde birçok yıldız isim bulunan Fenerbahçe için dün de Almanlar flaş bir iddiada bulundu. Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemde olan Yevhen Konoplayanka ile anlaştığını duyurdu. 29 yaşındaki sol kanat ile yıllık 3 milyon euro'dan el sıkıştığı belirtilen haberde, Fenerbahçe ile Schalke 04'ün bonservis pazarlıklarına devam ettiği ileri sürüldü. Alman ekibinin yıllık 4 milyon euro kazanan Konoplyanka ile yollarını ayırmak istediği yazılan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Schalke, Konoplyanka'ya veda etmak istiyor. Ukraynalı futbolcunun hangi kulübe transfer olacağıyla da ilgilenmiyor. Schalkeli yöneticiler, 12 milyon euro bedelle transfer edilen futbolcudan az da olsa bir miktan bonservis kazanmayı da hedefliyor."
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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