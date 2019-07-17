Konoplyanka bitti

Bu sezon listesinde birçok yıldız isim bulunan Fenerbahçe için dün de Almanlar flaş bir iddiada bulundu. Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemde olan Yevhen Konoplayanka ile anlaştığını duyurdu. 29 yaşındaki sol kanat ile yıllık 3 milyon euro'dan el sıkıştığı belirtilen haberde, Fenerbahçe ile Schalke 04'ün bonservis pazarlıklarına devam ettiği ileri sürüldü. Alman ekibinin yıllık 4 milyon euro kazanan Konoplyanka ile yollarını ayırmak istediği yazılan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Schalke, Konoplyanka'ya veda etmak istiyor. Ukraynalı futbolcunun hangi kulübe transfer olacağıyla da ilgilenmiyor. Schalkeli yöneticiler, 12 milyon euro bedelle transfer edilen futbolcudan az da olsa bir miktan bonservis kazanmayı da hedefliyor."