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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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bitti

Konoplyanka bitti

'de harekatı sürüyor. Son olarak, Almanlar’ın iddiası güne damga vurdu. , Fenerbahçe’nin ile anlaştığını yazarken, ’yle de pazarlıklarının sürdüğünü duyurdu.

Bu sezon listesinde birçok yıldız isim bulunan için dün de Almanlar flaş bir iddiada bulundu. Gazetesi, sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemde olan Yevhen Konoplayanka ile anlaştığını duyurdu. 29 yaşındaki sol kanat ile yıllık 3 milyon euro'dan el sıkıştığı belirtilen haberde, Fenerbahçe ile 04'ün bonservis pazarlıklarına devam ettiği ileri sürüldü. ekibinin yıllık 4 milyon euro kazanan ile yollarını ayırmak istediği yazılan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Schalke, Konoplyanka'ya veda etmak istiyor. futbolcunun hangi kulübe olacağıyla da ilgilenmiyor. Schalkeli yöneticiler, 12 milyon euro bedelle transfer edilen futbolcudan az da olsa bir miktan bonservis kazanmayı da hedefliyor."

  1. 17.7.2019
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