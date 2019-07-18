Transfer görüşmeleri başladı... Hakan Çalhanoğlu masada! Takasla...
Stoper için takviye arayışlarını sürdüren Milan’ın Leipzig’de oynayan Dayot Upamecano için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yirmi yaşındaki Fransız stoper için temaslara başlayan kırmızı-siyahlı takımın bu transfer için millî futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nu da takasta kullanabileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiaya yer verildi. Defans hattını güçlendirmek isteyen Milan, daha önce yöneldiği Dejan Lovren ve Matija Nastasic'in transferlerinin zor olması nedeniyle yönünü Almanya'ya çevirdi.
Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması sebebiyle yeniden Bundesliga'ya dönmeye sıcak bakan Hakan, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 49 maça çıkmış ve beş gol, dokuz asistle mücadele etmişti.
HEDEF UPAMECANO!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan, Leipzig forması giyen Dayot Upamecano'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İtalyan ekibinin, Fransız futbolcunun serbest kalma bedelinin 100 milyon Euro olması nedeniyle,maliyeti düşürmek için milli yıldızı takas teklifinde bulunacağı belirtildi.
- 18.07.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
Transfer görüşmeleri başladı... Hakan Çalhanoğlu masada! Takasla... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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