Transfer görüşmeleri başladı... Hakan Çalhanoğlu masada! Takasla... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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görüşmeleri başladı... masada! Takasla...

Transfer görüşmeleri başladı... Hakan Çalhanoğlu masada! Takasla...

Stoper için takviye arayışlarını sürdüren Milan’ın Leipzig’de oynayan için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yirmi yaşındaki Fransız stoper için temaslara başlayan kırmızı-siyahlı takımın bu için millî futbolcumuz ’nu da takasta kullanabileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Milan'da forma giyen milli yıldız hakkında dikkat çeken bir iddiaya yer verildi. Defans hattını güçlendirmek isteyen Milan, daha önce yöneldiği Dejan Lovren ve Matija Nastasic'in transferlerinin zor olması nedeniyle yönünü Almanya'ya çevirdi.

Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması sebebiyle yeniden Bundesliga'ya dönmeye sıcak bakan Hakan, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 49 maça çıkmış ve beş gol, dokuz asistle mücadele etmişti.

HEDEF UPAMECANO!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan, Leipzig forması giyen 'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İtalyan ekibinin, Fransız futbolcunun serbest kalma bedelinin 100 milyon Euro olması nedeniyle,maliyeti düşürmek için milli yıldızı takas teklifinde bulunacağı belirtildi.

  1. 18.07.2019
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