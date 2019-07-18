Juventus'tan Merih Demiral için yeni karar

İtalyan ekibi Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; milli futbolcu bu sezon başka bir takımın formasını giyecek. Ayrıca Juventus, Merih için rekor bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





