Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı
24 Şubat 2019, Pazar
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3 puanı 3 golle aldı

Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

'nde (Bundesliga) lider , sahasında 'i 3-2 mağlup etti.

, Bundesliga'nın 23. haftasında 'ta 'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 30. dakikada Dan-Axel Zagadou, 38. dakikada Jadon Sancho ve 60. dakikada 'nin golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen'in golleri 37. dakikada Kevin Volland ve 75. dakikada Jonathan Tah'tan geldi.

Ligde 3 hafta aradan sonra 3 puan alan Borussia Dortmund, puanını 54'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Bayer Leverkusen ise 36 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

Bundesliga'da 23. hafta, yarın oynanacak Leipzig-Hoffenheim maçı ile tamamlanacak.

  1. 24.02.2019
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