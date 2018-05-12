Hamburg'un saati bu defa durabilir – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'un saati bu defa durabilir

    Hamburg'un saati bu defa durabilir

    ekiplerinden , tarihinde ilk kez küme düşebilir

    Almanya Birnci Futbol Ligi'nin başladığı 1963-1964 sezonundan itibaren ligde yer alan , 54 yılı aşkın süredir 'da aralıksız mücadele eden tek takım. Hamburg'un unvanını koruması bu kez zor gözüküyor.

    Mavi-beyazlı ekip, elinde bulundurduğu bu unvanı stadındaki saat ile sergiliyor. İmtech Arena'da bulunan dijital saat mavi-beyaz renkli Hamburg takımının ne zamandan beri Bundesliga'da olduğunu gösteriyor. O tarihi saat bu kez duracak mı?" sorusu cevabını bekliyor.

    1. 12.5.2018 17:37
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