Hamburg'un saati bu defa durabilir
Bundesliga ekiplerinden Hamburg, tarihinde ilk kez küme düşebilir
Almanya Birnci Futbol Ligi'nin başladığı 1963-1964 sezonundan itibaren ligde yer alan Hamburg, 54 yılı aşkın süredir Bundesliga'da aralıksız mücadele eden tek takım. Hamburg'un unvanını koruması bu kez zor gözüküyor.
Mavi-beyazlı ekip, elinde bulundurduğu bu unvanı stadındaki saat ile sergiliyor. İmtech Arena'da bulunan dijital saat mavi-beyaz renkli Hamburg takımının ne zamandan beri Bundesliga'da olduğunu gösteriyor. O tarihi saat bu kez duracak mı?" sorusu cevabını bekliyor.
- 12.5.2018 17:37
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G.Saray’ı bırakma
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Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
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