Gomez coştu – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Gomez coştu

    Teknik direktörlüğe 'un gelmesiyle birlikte Stuttgart ciddi biçimde atağa kalktı.

    Teknik direktörlüğe 'un gelmesiyle birlikte Stuttgart ciddi biçimde atağa kalktı. Bunda en büyük etken takımın forveti eski Beşiktaşlı ... Alman yıldız son 3 maçta 4 gol kaydederken, 2 de asist yaptı. 3 kez 'maçın adamı' seçildi.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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