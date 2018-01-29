Tayfun Korkut'un yeni takımı
Teknik direktör Tayfun Korkut, Stuttgart'la anlaştı.
Stuttgart'ta Beşiktaş'ın eski oyuncuları Andreas Beck ve Mario Gomez, forma giyiyor.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:11
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal emeklilik yıllarında bu kadar iyi istatistiği varsa bu adamın bırakalım emekli aldınız desinler. siz önce alıp oynattığınız forvetlere bakın
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal kıskançlıklar başlamış yine. emekli dediğin adam geçen yılın gol kralı. süper lig istatistiklerine bak öyle konuş. 42 maç 33 gol 5 asist.
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
TCelcius BEŞİKTAŞIMIZA hayırlı olsun umarım gol açlığımızı dindirirsin love her vurdugun gol olsun.Şu renkli oğlanlar ayak altında dolasmasın yırtarı
Tayfun Korkut'un yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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