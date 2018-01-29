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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    'un yeni takımı

    Tayfun Korkut'un yeni takımı

    Teknik direktör , Stuttgart'la anlaştı.

    ekiplerinden Stuttgart, teknik direktörlük görevi için Türk çalıştırıcı ile anlaşma sağladı. Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğe getirildiğini resmen açıklayan Stuttgart, sözleşmenin 2019'da sona ereceğini duyurdu.

    Stuttgart'ta 'ın eski oyuncuları Andreas Beck ve Mario Gomez, forma giyiyor.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:11
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