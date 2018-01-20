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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Bayern’de

    Goretzka Bayern’de
    Bayern Münih, Schalke 04'ün genç orta sahası Leon Goretzka ile, 1 Temmuz'dan başlamak üzere, 2022'ye kadar sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 4 gol attı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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