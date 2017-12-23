Mario Gomez geri döndü

Beşiktaş'ın eski golcülerinden Mario Gomez, eski takımı Stuttgart'a transfer oldu.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Alman ekiplerinden Wolfsburg'un yolunu tutan 32 yaşındaki golcü, Bundesliga'da ilk yarının tamamlanmasının ardından Stuttgart ile anlaştı. Wolfsburg, Gomez'in transferinden 3 milyon euro kazanacak. Gomez, evine döndüğünden dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Beni ben yapan kulübe döndüğün için çok mutluyum, frma giymek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu. Bu arada Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra dibe vuran Alman golcünün, Başkan Orman'a birkaç kez dönmek istediğini söylediği; Orman'ın da bu teklifi Güneş'e ilettiği öğrenildi. Hatta salı gününe kadar Beşiktaş'tan teklif bekleyen ve kulübünden bonservisini 2.5 milyon euro'ya alabileceğini belirten Gomez'e yanıt olumsuz oldu: "Hocamız sıcak bakmadı, sana kariyerinde başarılar dileriz!" Alman forvet, siyah-beyazlılardan gelen bu yanıt üzerine Stuttgart'a imzayı attı.