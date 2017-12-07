1.8’e sattı, 60 milyona alıyor
İTALYAN devi Milan, ocak 2012'de 1.8 milyon euro bedelle St.Etienne'ye sattığı Aubameyang için kesenin ağzını açtı. Borussia Dortmund forması giyen 28 yaşındaki golcüyü tekrar kadrosuna katmayı hedefleyen Milan, 60 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Alman ekibinin bu futbolcu için 100 milyonda direttiği öğrenilirken, İtalyanlar'ın da tüm şartları zorladığı iddia edildi
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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