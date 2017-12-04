 Hummels’den Yunus Mallı'ya övgü – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Hummels’den 'ya övgü

    Hummels’den Yunus Mallı'ya övgü

    Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Mats Hummels, Wolfsburg’un Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 ile geçtiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan milli futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

    Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Wolfsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise oldu. 90 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımının ilk golünü atarken, Daniel Didavi'nin attığı ikinci golün de asistini yaptı.

    HUMMELS KAYITSIZ KALMADI
    Yunus Mallı'nın bu etkili oyunu karşısında Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın deneyimli stoperi Hummels de kayıtsız kalmadı. Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Alman futbolcu, "Yunus, gördüğüm en iyi paslardan birisini attı. O pası atmak için dahice bir yol" ifadelerini kullandı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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