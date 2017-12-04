Hummels’den Yunus Mallı'ya övgü
Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Mats Hummels, Wolfsburg’un Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 ile geçtiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan milli futbolcu Yunus Mallı hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Gladbach karşısında maçı 1 gol 1 asistle tamamlayan Yunus Mallı'nın dar alanda yaptığı nefis asist ???? pic.twitter.com/sBcDfMbMzR— Fotomaç (@fotomac) 4 Aralık 2017
HUMMELS KAYITSIZ KALMADI
Yunus Mallı'nın bu etkili oyunu karşısında Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın deneyimli stoperi Hummels de kayıtsız kalmadı. Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Alman futbolcu, "Yunus, gördüğüm en iyi paslardan birisini attı. O pası atmak için dahice bir yol" ifadelerini kullandı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:05
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''Memnuniyetle kovarız!''
Toplam 21
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 TODOR ŞİMDİ GİTMELİDİR.TAKIM RUHU YOK.FATİH HOCA MAAŞINDA İNDİRİM OLURSA OLUR.YOKSA OLMAZ.BEN JÜRGEN KOPP GİBİ ALMAN EKÖLÜNE İHTİYAÇ VAR DER
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F.Bahçe'den Trabzonspor'a suç duyurusu
Toplam 5
Yorum
izleyici unutmadık fenerbahçenın tarafdarının Neler yaptıklarını unutmadık gorduklerımızı ! kımse kusura bakmasın ne ekerseniz onu bicersin FVB!
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 44
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 SAYIN BAŞKAN BENİ DİNLE GÖNDER GİTSİN.İLK 5 BİLE GİREMEYİZ.ALMAN HOCALARA BAK.TECRÜBELİ HOCA ŞART.FATİH HOCA 2 MİLYON VROYA EVET DERSE GETİR
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