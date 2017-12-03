Yunus Mallı'nın 1 gol, 1 asisti 3 puanı getirdi
Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Wolfsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3 - 0 mağlup ederken, milli futbolcu Yunus Mallı 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
Volkswagen Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 4.dakikada Yunus Mallı, 25. dakikada Daniel Didavi ve 71. dakikada Josuha Guilavogui kaydetti.
Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika forma giydiği maçta 1 gole imza atarken, ikinci golün de asistini yaptı. Bu arada Yunus Mallı'nın golünün asisti de Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'den geldi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:51
-
Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 53
Yorum
hüseyin arkadaşlar bizim kadromuz gerçekten iyi başında hoca yok acilen imparatorun gelmesi lazım oynamayan futbolcular bak nasıl oynuyorlar ozaman
-
Hırvatların derbi kabusu
Toplam 4
Yorum
1967 Neden TRABZONSPOR yok?
-
Tudor'dan şaşırtan Linnes yanıtı!
Toplam 28
Yorum
GS TUDOR EFENDİ BURAYA KADAR SENİN İÇİN BİR DAHA BÜYÜK MAÇ YOK.
Yunus Mallı'nın 1 gol, 1 asisti 3 puanı getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.