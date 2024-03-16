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Alanyaspor'da Fatih Tekke: Çok değerli bir 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyet sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu ve "Bu maçta çok değerli bir 3 puanı hanemize yazdırdık." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 18:33
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Alanyaspor'da Fatih Tekke: Çok değerli bir 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, final niteliğindeki bir maçta çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın 90 dakikasının hafta içi hazırlandıkları şekilde karşılarına çıktığını dile getirdi.

Oyunun bazı bölümlerinde rakibin yaptığı baskıyla tehlikeli ataklar oluşturduğunu dile getiren Tekke, "Genel hatlarıyla daha fazla pozisyon bulan biziz. VAR'dan dönen gollerimiz oldu." dedi.

Tekke, ligin sonuna yaklaştıkça maçların daha zorlaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca belki de ligin bana göre final niteliğinde bir maçıydı. Bu maçta çok değerli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Oyuncularım, teknik ekibim çok kıymetli şeyler başardı. Oysa ligin düşmesi gereken ikinci takımı diye adres olarak gösterilen takımdık."

Galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını kaydeden Tekke, ligin kalan bölümlerinde her maçı kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceklerini belirtti.

Genel hatlarıyla 90 dakikada 3 puana daha yakın gözüken taraf olduklarını vurgulayan Tekke, "Ama son anda Yusuf Özdemir'in kale çizgisinde pozisyonu var. Maç gidebilirdi, puan gidebilirdi. Çok şükür." ifadelerini kullandı.

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