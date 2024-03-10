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Sivasspor'a Alanya şoku!

Alanyaspor, A.Hassan ve Oğuz’un golleriyle 6 maçtır kaybetmeyen Yiğido’yu devirip yükselişini sürdürdü.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 06:50
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Sivasspor'a Alanya şoku!

Ligde alt taraftan uzaklaşmak isteyen Sivasspor ve Alanyaspor, Sivas'ta kozlarını paylaştı. 11'de Murat'tan aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul topu kurtardı. 41'de Uğur'un ortasında da Manaj'ın şutu yandan dışarı çıktı ve ilk yarı golsüz bitti.

OĞUZ YILDIZLAŞTI

İkinci devrede 49'da Hassan Alanya'yı öne geçirdi. 64'te Manaj, eşitliği sağladı. Geçen hafta Trabzonspor ağlarını 2 kez sarsan Oğuz, yine sahne aldı ve 79'da sonucu ilan etti: 1-2. Sivas, 6 maç sonra kaybederken, Alanya ise 2'de 2 yapıp yenilmezlik serisini 5'e çıkardı.

HEDEF LİGDE KALMAK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "İlk hedefimiz ligde kalmak" dedi. Sivasspor hocası Bülent Uygun ise, "Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı. Alanyasporlularla sarmaş dolaştı" diye tepki gösterdi.

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