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Alanyaspor'dan depremzedelere yardım! Takım otobüslerini gönderdiler

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezl meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası bölgeye yardım çalışmaları devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor da depremzedelere destek olmak amacıyla içerisinde ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı takım otobüslerini gönderdi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 07:13
Alanyaspor'dan depremzedelere yardım! Takım otobüslerini gönderdiler

Corendon Alanyaspor, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı takım otobüslerini deprem bölgesine gönderdi.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek amacıyla depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini taşıyan takım otobüsleri depremin yaşandığı Kahramanmaraş'a hareket etti.

Futbolcular ve kulüp personellerinin katkı sağladığı, içerisinde gıda ürünleri, kışlık giyim, medikal malzemeler, ısınma araçları ve çadır başta olmak üzere çok sayıda yardım malzemesi bulunan koliler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Otobüsler, Alanya'da konaklayacak depremzedeleri de ilçeye getirecek.



Kaynak: AA
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